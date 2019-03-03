المرصد السوري: إطلاق سراح 283 داعشيا من السجون شمالي سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- أ ش أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" أطلقت سراح 283 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي الذين كانت تعتقلهم في سجونها شمال وشمال شرقي سوريا، بينهم قادة وأمراء.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" - إن " قوى الأمن الداخلي أفرجت عن العشرات من مسلحي التنظيم في بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي ، وأن قوي "الأسايش" ستطلق المزيد من سجونها "

وأضاف أن عملية "الإفراج عن عناصر التنظيم السابقين جرت بوساطة من العشائر العربية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وفي هذا السياق ، ذكرت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد المدعومة من الولايات المتحدة"، أن غالبية المفرج عنهم، كانوا فقط يتعاملون مع التنظيم ولم تلطخ أيديهم بالدماء.

وتعتقل قوات "سوريا الديمقراطية" ما يقارب من ألف عنصر أجنبي مسلح من عناصر التنظيم في سجونها، بالإضافة لعشرات الآلاف من زوجات المسلحين وأطفالهم الذين يقيمون في مخيمات متفرقة تخضع لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية".