بجوارهما بندقية آلية.. مقتل مزارع وزوجته أمام منزلهما في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج جهودها لكشف غموض مقتل مزارع وزوجته أمام منزلهما، اليوم الأحد، في ناحية البربا دائرة مركز جرجا، جنوبي المحافظة .

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة جرجا بمقتل شخصين أمام منزلهما في ناحية البربا دائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية عن مقتل "خ ر ح" 57 عاماً مزارع وزوجته "ن ا ع " 45 عاماً ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم داخل "حوش" ملكهما أمام منزلهما، وعثر بجوارهما على بندقية آلية.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط مرتكبيها، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.