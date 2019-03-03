إصابة طفل بعيار ناري في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب طفل بعيار ناري طائش، اليوم الأحد، أثناء سيره مع والده تزامنًا مع عبث فلاح بالسلاح، في قرية "الكراكول"، مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

واستقبل مستشفى المركز الطبي التخصصي، بكفر الدوار، الطفل "محمد.ع.ك" 8 سنوات - طالب بالصف الثاني الابتدائي، ومقيم في قرية دفشو، دائرة المركز مصابًا بـ"رش خرطوش" في البطن من الناحية اليسرى.

بسؤال والده "ع. ك. ع" 40 سنة – طباخ، ومقيم بذات الناحية، اتهم "محمد. ش.ع" 22 سنة - فلاح ومقيم قرية الكراكول، دائرة المركز، بإحداث إصابة نجله أثناء العبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت طلقة منه، وذلك حال تواجده ونجله في القرية محل إقامة المتهم لزيارة أحد أقاربهم.

جرى ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع"، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.