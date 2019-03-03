استئناف الرحلات الجوية بمطار مدينة لاهور الباكستانية

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان استئناف العمليات الجوية في مطار علامة إقبال الدولي بمدينة "لاهور"، اليوم الأحد، بعد تعليقها لأكثر من 72 ساعة، حيث أغلقت باكستان مجالها الجوي عقب تصاعد التوترات مع جارتها الهند، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أفادت هيئة الطيران المدني بأنه تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية في مطار لاهور في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، مضيفة أنه تم إخطار جميع شركات الطيران بشأن استئناف العمليات الجوية.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتم

فتح مطار ملتان الدولي بمدينة "ملتان" في إقليم البنجاب أمام الرحلات التجارية بعد، مضيفة إلى أن إغلاق المطار سيستمر حتى الرابع من مارس، وذلك حسبما ذكرت مصادر للقناة.وتم استئناف الرحلات الجوية في مطارات مدن "كراتشي وإسلام آباد وبيشاور وكويتا"، أمس الأول الجمعة.وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي عقب قيام سلاح الجو الباكستاني بإسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي للبلاد، واعتقال طيار هندي،الأربعاء الماضي، إلا أنهاقامت بإطلاق سراحه، أول أمس، في "بادرة سلام" لتهدئة التوترات بين الجارتين النوويتين.يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطرا هنديا باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانيا باسم "آزاد جامو وكشمير".