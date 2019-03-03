كابول تستضيف أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأحد، أن كابول استضافت بنجاح أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين، مساء أمس السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت الوزارة، في بيان لها، أن نائب وزير الخارجية الأفغاني،

إدريس زمان، هو من ترأس القمة بحضور سفيري الهند والصين.وأضاف البيان، أن إدريس زمان، وصف الهند بأنها جارة تاريخية ومقربة من أفغانستان، وأكد ضرورة التركيز بشكلأكبر على تدريب الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك إزالة الألغام وتنمية مجالات الطاقة والزراعة والنقل والاتصال الإقليمي والتجارة المشتركة بين البلدان الثلاثة.بدورهما، أشاد سفيرا الهند والصين بحسن الضيافة وبنجاح وزارة الخارجية في استضافة القمة الثلاثية الأولى من نوعها، وأضافا أن بلديهما مستعدة للتعاون في القطاعات المذكورة.