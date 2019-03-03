كابول تستضيف أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأحد، أن كابول استضافت بنجاح أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين، مساء أمس السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت الوزارة، في بيان لها، أن نائب وزير الخارجية الأفغاني،
وأضاف البيان، أن إدريس زمان، وصف الهند بأنها جارة تاريخية ومقربة من أفغانستان، وأكد ضرورة التركيز بشكل
بدورهما، أشاد سفيرا الهند والصين بحسن الضيافة وبنجاح وزارة الخارجية في استضافة القمة الثلاثية الأولى من نوعها، وأضافا أن بلديهما مستعدة للتعاون في القطاعات المذكورة.
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