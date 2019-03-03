كوريا الجنوبية: سنحافظ على استعداداتنا العسكرية مع واشنطن بعد إنهاء التدريبات المشتركة

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جون كيونج-دوو، إن بلاده والولايات المتحدة سوف يحافظان على استعداداتهما العسكرية رغم الاتفاق على إنهاء تدريباتهما العسكرية المشتركة " الحل الرئيسي" و"فرخ النسر"، التي تجرى غالبا في فصل الربيع، لدعم المفاوضات الدبلوماسية مع كورياالشمالية فيما يخص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن الوزير قوله: "إن الحفاظ على الاستعداد العسكري يتضمن تدريبات جديدة لمركز القيادة ومناورات عسكرية معدلة".
وأضاف: "قرار الحليفين فيما يخص التدريبات العسكرية يعكس رغبة البلدين في دعم الجهود الدبلوماسية للتخفيف من التوتر والوصول إلى نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية بشكل نهائي وتام يمكن التحقق منه".
وتوصل وزير الدفاع الكوري والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إلى قرار إنهاء التدريبات أثناء محادثاتهما الهاتفية، أمس السبت.
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