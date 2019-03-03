لحظة التقاء المدمرة الأمريكية والأدميرال الروسي في البحر الأسود (فيديو)

نشرت صحيفة تركية لقطات لقاء المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" وفرقاطة أسطول البحر الأسود الروسية "الأدميرل إيسن" في مضيق البوسفور.

ويظهر مقطع الفيديو أن السفن الحربية مرت بالقرب من بعضها البعض، لكن كل واحد منها أبحرت في طريقها، بحسب الصحيفة.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعية تداولت سابقا، صورا للمدمرة الأمريكية والأدميرال الروسي في مضيق بوسفور.

ثم حسب البيانات كلا السفينتان غادرتا البحر الأسود.

في سياق آخر، دخلت المدمرة الأمريكية "USS Donald Cook" ميناء أوديسا التجاري، حيث بقيت لغاية 27 فبراير.

ذلك وصرح، في وقت سابق، قادة من الأسطول السادس في البحرية الأمريكية بأن المدمرة كانت تقوم بعملية أمنية وشاركت في مناورات حربية.