كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعنف اشتباكات منذ أسابيع بين المقاومة والحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن اشتباكات اندلعت في مدينة الحديدة، خلال الساعات الأخيرة، هي الأشد منذ أسابيع بين مليشيات الحوثي وقوات المقاومة المشتركة.

وتمركزت الاشتباكات في سوق الحلقة وأطراف شارع الخمسين ووصلت إلى حي سبعة يوليو شرق الحديدة.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة “التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية”.

واعتبر الوزير اليمني صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول".

معارك قبائل حجور

وأفادت القناة بمقتل نحو 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية حجور بمحافظة حجة، حيث تواصلت المواجهات بين قبائل حجور والحوثيين.

وقالت مصادر محلية إن الطيران استهدف فجر اليوم مركبات تقل مقاتلين في القرعه شمال شرق العبيسة. كما استهدف مركبة أخرى غربي المندلة في كُشر. وكثف الطيران من غاراته على أهداف للمتمردين حيث شن أكثر من 12 غارة على مواقع وتجمعات وآليات قتالية لهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن معارك دارت في الجهة الشرقية من كُشر، في حين قصفت مقاتلات التحالف العربي عربة للمتمردين في شرق العبيسة بكشر.