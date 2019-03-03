كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب: الأكراد يسعون لتغيير اسم سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مندوب كردي، في منتدى أربيل حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، إن الأكراد خلال عمل اللجنة الدستورية السورية، سيدفعون لتغيير اسم الجمهورية العربية السورية، بحيث لا يحتوي على أي انتماء وطني أو ديني.

قال المندوب الكردي، لوكالة "سبوتنيك": "على وجه الخصوص، يجب تغيير اسم الدولة الرسمي - الجمهورية العربية السورية - إلى جمهورية سوريا، دون ذكر أي انتماء وطني أو ديني محدد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستند النظام الجديد لسوريا إلى مبادئ الديمقراطية وأللامركزية، كما اقترحه مجلس سوريا الديمقراطية".

وقد تم الاتفاق على تكوين اللجنة، التي سيتم تكليفها بإعادة كتابة القوانين السورية الرئيسية، خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري، في مدينة سوتشي الروسية في يناير 2018. ومن المتوقع أن تضم الهيئة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.