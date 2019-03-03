كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأكراد أنهم سيصرّون في إطار مقررات اللجنة الدستورية السورية على تغيير اسم سوريا الرسمي "الجمهورية العربية السورية"، لتحذف منه صفة "العربية".

وقال متحدث باسم أكراد سوريا في مؤتمر "الأمن والسيادة في الشرق الأوسط" المنعقد في أربيل: "على وجه الخصوص، ينبغي تغيير التسمية الرسمية للبلاد من "الجمهورية العربية السورية"، لتصبح "جمهورية سوريا"، بما يرفع عن سوريا أي تصنيف قومي أو ديني.

وأضاف أن الأكراد متمسكون بقيام نظام جديد في البلاد يستند إلى مبادئ الديمقراطية واللامركزية بما يتسق مع مطالب "المجلس السوري الديمقراطي".

ويسيطر "المجلس السوري الديمقراطي"، و"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" التابعة له على الأراضي السورية شرقي الفرات، أي على 35% من أراضي البلاد، وذلك بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.