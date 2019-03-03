كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن ضحية تسمم أميسبوري: أشعر بالخيانة من حكومة بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ابن داون ستورجيس، - وهي امرأة بريطانية توفيت بعد تسميمها بغاز الأعصاب العسكري في مدينة أميسبوري البريطانية -، في مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور"، إنه شعر هو وعائلته "بالخيانة" من قبل حكومة المملكة المتحدة، التي لم تقدم لهم أي مساعدة بعد المأساة.

وأضاف "إيوان هوب"، في المقابلة: "أخشى أننا لن نحقق أبدًا العدالة لأمي، وأشعر بأنني خدرت وخذلتني الحكومة"، مشيرًا إلى أن أسرته لم تحصل على أي دعم من السلطات بعد وفاة والدته "ستورجيس".

ولاحظ "هوب"، أن عائلته "لم تسمع أي شيء من رئيس الوزراء تيريزا ماي أو الحكومة، لا مكالمة هاتفية أو رسالة أو أي شيء"، مضيفًا أنهم "يكتشفون الأشياء على الأخبار تمامًا مثل أي شخص آخر".

كما قال الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، أيضًا يوم السبت، إنه بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب فيها منه السماح لضباط بريطانيين باستجواب الرجلين الروس الذين يُزعم أن الشرطة البريطانية تشتبه في تورطهم في عملية التسمم.

وفي 4 يوليو من العام المنصرم 2018، أبلغت الشرطة البريطانية عن "حادث خطير" في أميسبوري، حيث تعرض شخصان إلى مادة مجهولة وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.