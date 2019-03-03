كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقالة المدير التنفيذي لشركة فالي البرازيلية على خلفية انهيار سد يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة التعدين البرازيلية فالي، في بيان، أنه تم إيقاف المدير التنفيذي للشركة، فابيو شيفارتسمان، وعدد آخر من المديرين التنفيذيين عن العمل، في أعقاب انهيار مدمر لسد في ولاية ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية.

ووفقاً للبيان، تلقى مجلس إدارة شركة فالي توصيات بشأن إقالة عدد من مدرائها التنفيذيين من النيابة العامة الفيدرالية ومكتب النيابة العامة في ولاية ميناس جيرايس.

في ضوء ذلك، عقد مجلس الإدارة اجتماعات يومي الجمعة والسبت، وتم تعيين مديرًا تنفيذيًا بالوكالة.

كما أكدت الشركة، على استعدادها "للبحث عن علاقة شفافة ومثمرة مع السلطات البرازيلية من أجل توضيح الحقائق، لتصحيح الأضرار بشكل صحيح والحفاظ على سلامة الشركة".

وكان قد انهار سد للمخلفات في منجم كاليجو دو فيجاو في فال في بلدية برومادينهو في الولاية في 25 يناير، مما أدى إلى سيل من الطين السامة. ووفقًا لأحدث البيانات، وصل عدد القتلى إلى 183 شخصًا، ولا يزال 122 منهم على الأقل في عداد المفقودين.