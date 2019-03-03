كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر كوري يكشف سبب إخفاق قمة كيم ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر دبلوماسي سابق أن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد انتهت قبل موعدها، نتيجة مطالبة واشنطن بيونغ يانغ بإغلاق موقع سري لتخصيب اليورانيوم.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن تاي يونج هو الموظف السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن، أن الجانب الأمريكي أكد خلال القمة معرفته بوجود الموقع المذكور، وطالب بوقف عمله لكن كيم جونغ أون رفض هذا المطلب ما أدى لتعليق المفاوضات.

وأكد تاي يونغ هو، أن الاستخبارات الأمريكية تمكنت من تحديد مكان الموقع بواسطة الأقمار الإصطناعية.

وأعلنت بيونغ يانغ بعد المفاوضات أن الأمريكيين اقترحوا إلغاء العقوبات بشكل جزئي مقابل التفكيك الكامل للمنشآت النووية في كوريا الشمالية بما فيها تلك التي تستخلص البلوتونيوم واليورانيوم، ووقف كل التجارب النووية والصاروخية، فيما أصرت بيونغ يانغ على رفع العقوبات عنها بالكامل.

وعقدت قمة كيم ترامب في هانوي يومي 27 و28 فبراير الماضي ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة.