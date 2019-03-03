الفروخي: على أعضاء النيابة العامة بدل مجهود مضاعف لحماية كيان الأسرة

دعت رئيسة قطب النيابة العامة بالرباط، أمينة الفروخي، أعضاء النيابة العامة إلى بدل مجهود مضاعف لحماية كيان الأسرة.

وقالت الفروخي، خلال مداخلة لها اليوم السبت، في ندوة خصصت لتقييم حصيلة 15 سنة من تنزيل مدونة الأسرة، احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، “إذا ذا كان دور النيابة العامة في حماية كيان الأسرة يكتسي أهمية قصوى، فإن انخراطها المسؤول في تحقيق هذه الغاية يحتم على أعضاء النيابة العامة بدل مجهود مضاعف يستحضر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

واعتبرت المتحدثة أن انخراط أعضاء النيابة العامة، يأتي من خلال ما يقدمونه من طلبات وملتمسات تعكس وجهة نظرهم القانونية والأسس المستند عليها في ذلك، مؤكدة على أن “تحقيق هذا المبتغى رهين بتعزيز الموارد البشرية لجهاز النيابة من قضاة ومساعدين اجتماعيين وضباط للشرطة القضائية”.

وترى الفروخي، أن “التجربة العملية للقضاء الأسري أبانت عن انخراط النيابة العامالواعي والمسؤول في تفعيل أدوارها الأساسية بغية الحفاظ على تماسك الخلية الأسرية، وتحصينها مما قد يهدد كيانها، وذلك من خلال المبادرة إلى تقديم الدعاوى والملتمسات، وممارسة الطعون، والسهر على تنفيذ المقررات والأحكام القضائية التي ترتبط بالمجال الأسري”.