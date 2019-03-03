حوادث العمل: بتر يد عامل علقت يده بماكنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض عامل، في الأربعينيات من عمره، لحادث عمل خطير داخل مصنع في بلدة "قورين" قرب ترشيحا في منطقة الجليل، أسفر عن بتر يد العامل، صباح اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المركز الطبي في المنطقة فإنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 07:11 حول عامل علقت يده بماكنة في منطقة الجليل، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالخطيرة وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.