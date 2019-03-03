المكسيك تهدد بفرض رسوم على بضائع أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مسؤولة في الحكومة المكسيكية، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها تدرس احتمال التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، بعد الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه المكسيك.
وقالت وكيلة وزارة الاقتصاد المكسيكية، لوز ماريا دي لا مورا، إن البلاد في صدد فرض ضريبة جمركية إَضافية على بعض المنتجات الأميركية، للرد على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب العام الماضي على الصلب والألومنيوم والتي أثارت ضجّة عالمية وخلاف أميركي مع الكثير من الدول.
وشددت دي لا مورا، على أنه عدم إلغاء الحكومة الأميركية للرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم، سوف يعني أن على نظيرتها المكسيكية تجهيز قائمة ومعدلة لبضائع أميركية سوف تستهدفها خلال نحو شهرين.
وأضافت: "نُجري تقييما، وهناك منتجات من القطاع الزراعي. ومن المحتمل أن نضيف منتجات جديدة ونخرج البعض، فضلا عن (منتجات) في القطاع الصناعي وقطاع الصلب".
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