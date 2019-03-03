مواجهات واعتقالات بالضفة واستدعاء عبد القادر للتحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، تخللها اعتقال العديد من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود الاحتلال.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 9 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)ن بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محيي أحمد العمور من منزله في بلدة تقوع، كما داهمت منزلا وانتشرت في عدة أحياء عقب اقتحامها بلدة الخضر، واعتقلت الفتى محمد سعود صبيح والفتى عبد الله أحمد عزات موسى، وتم إغلاق البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الغربي لبلدة تقوع.

بينما في محافظة رام الله، اندلعت مواجهات في قرية كفر مالكه، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف. كما اندلعت مواجهات في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال، محمد حسن موسى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين عقب عودتهما من الأردن على معبر الكرامة، كما اعتقلت شابا قرب يعبد.

وقال مواطنون، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الأخوين غسان أحمد طحاينة وأنس أحمد طحاينة على معبر الكرامة إثناء عودتهم من الأردن ونقلوهما إلى جهة مجهولة.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال شابا قرب بلدة يعبد مدعية أنه عثر بحوزته على سكين دون أن تتضح هويته.

وفي القدس، استدعت مخابرات الاحتلال عضو مجلس الأوقاف الإسلامية والشؤون والمقدسات الدينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، للتحقيق معه.

واقتحمت مخابرات الاحتلال منزل عبد القادر في حي بيت حنينا، وسلمته استدعاء للتحقيق معه من صباح اليوم في مركز اعتقال وتوقيف "المسكوبية".

يذكر أن عبد القادر ضمن التركيبة الواسعة المشكلة حديثا لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، علما أن المجلس كان قد اتخذ قرار إعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.