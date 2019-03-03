غوايدو يعود لفنزويلا الإثنين ويحشد للمظاهرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن زعيم المعارضة الفنزويليّة، خوان غوايدو، عودته إلى بلاده، غدًا الإثنين، ودعا إلى معاودة التظاهر ضد نظام الرئيس، نيكولا مادورو.

ومن المقرّر أن ينهي غوايدو، اليوم، الأحد، جولته الإقليمية في أميركا اللاتينيّة، التي شملت البرازيل والإكوادور وكولومبيا والباراغواي والأرجنتين.

وقال الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، لغوايدو لدى وصوله بعد ظهر أمس، السبت، إلى مدينة ساليناس الساحليّة "سنكون متنبّهين إلى الإشارات التي سيُعطيها الشعب الفنزويلي والتي ستُعطيها أنتَ، قائد ومحامي هذا التحوّل العميق الذي يحتاجه الشعب الفنزويلي".

ويتحدى غوايدو، الرئيس الاشتراكي الديموقراطي للجمعيّة الوطنيّة الخاضعة لسيطرة المعارضة الفنزويليّة، والذي اعترف به نحو 50 بلدًا رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، في جولته حظر مغادرة الأراضي الفنزويليّة، وأشار إلى أنّه سيعود إلى فنزويلا بحلول الإثنين.

وقال غوايدو "في هذه الجولة المهمّة جدًا على البلدان الشقيقة في أميركا الجنوبيّة، لم نأت طلبًا للمساعدة فحسب" بل "(جئنا) أيضًا بحثًا عن الحرّية والديموقراطية وتحقيق الرخاء والتقدّم لفنزويلا".

ودعا كذلك إلى "وضع حدّ لاغتصاب (السلطة)، وإلى انتقال سلمي في فنزويلا".

وغادر نحو 2.7 ملايين فنزويلي بلادهم منذ بداية الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة في العام 2015، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. والإكوادور واحدة من الدول المضيفة الرئيسية لهؤلاء المهاجرين الفنزويليين.

وقال مورينو في إشارة إلى حكومة الزعيم الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو "هذه الدولة مفلسة ومفلسة تمامًا، ولا ينبغي لها أن تذهب أبعد من ذلك".