كفر قاسم: تصريح مدع عام ضد محمد بدير بقتل والد زوجته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، مؤخرا، تصريح مدع عام في ملف جريمة قتل علي طه (56 عاما) من سكان كفر قاسم ضد محمد بدير (33 عاما)، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده يوم غد، الإثنين، وطلب تمديد فترة اعتقاله.

ويستدل من ادعاء النيابة أن "المشتبه بإطلاق النار على القتيل علي طه هو زوج ابنته، محمد بدير، من سكان كفر قاسم، والذي تمّ اعتقاله مباشرة بعد أن قام بإطلاق النار على والد زوجته وأرداه قتيلا في الشهر الماضي".

وجاء في ملف التحقيق أن "أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان باشروا التحقيق واعتقلوا المشتبه، مع السلاح المستخدم في الجريمة، في الأسبوع الماضي، تمّ تقديم تصريح مدّع عام ضد المشتبه تمهيدا لتقديم لائحة اتّهام يوم غد الإثنين، كذلك تمّ تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيقات".

يذكر أن علي طه من كفر قاسم توفي متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، يوم الثلاثاء الموافق 12.02.2019.