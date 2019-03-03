انت الان تتابع تفاصيل خبر محادثات طالبان وأمريكا تستأنف في الدوحة وتناقش قضيتين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 صباحاً - استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات، أمس السبت، بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف استمر يومين.

وتركز المحادثات، بحسب ماذكرت قناة "الجزيرة"، على نقطتين رئيسيتين؛ هي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية في أي هجوم على أي جهة.

وسبق أن وصف المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد المباحثات مع وفد طالبان بالمثمرة، وتحدث عن اتخاذ خطوات وصفها بالبطيئة والثابتة نحو التفاهم والسلام.

وهذه المرة السادسة التي يلتقي فيها الطرفان في الدوحة، كان آخرها لقاء خليل زاد الاثنين الماضي مع رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة الملا عبد الغني برادار، وهو نائب زعيم الحركة والقيادي المؤسس لها، وقد أعطى انضمام برادار زخماً لهذه المحادثات.

وقالت طالبان في بيان لها حينها، إن الملا عبد الغني أكد أثناء الاجتماع أهمية المفاوضات وصلاحيات فريق التفاوض، وشرح الآلية المستقبلية للحركة بخصوص المفاوضات.

وعلى هامش مفاوضات الدوحة، أكدت حركة طالبان مجدداً عدم استعدادها للتفاوض مع الحكومة الأفغانية، التي تصفها بالدمية، بيد أن عضواً مفاوضاً في وفد طالبان شدد على ضرورة "إشراك الحكومة في هذا المسار".

وتولى بارادار عدة أدوار رئيسية في حركة طالبان، قبل اعتقاله في باكستان عام 2010، حيث قبع في السجن نحو 8 سنوات، إلى أن أُطلق سراحه في أكتوبر من العام الماضي، ثم تولى مسؤولية المكتب السياسي للحركة في قطر.

لكن حتى الآن لا يزال بارادار يقيم في باكستان ولم يُصدر أية بيانات علنية، وتقول مصادر في طالبان إن نفوذه قد يساعد على تسريع مسار عملية السلام.

وكان مسؤولون أمريكيون وممثلون عن طالبان قد أعلنوا، في يناير الماضي، أن مشروع اتفاق سلام تم التوصل إليه بين الجانبين.

وكانت طالبان رفضت محاولات من الحكومة الأفغانية للمشاركة في المحادثات، وكذلك عرضاً من الرئيس الأفغاني أشرف غني بفتح مكتب تمثيل للحركة في أفغانستان، في حين تدفع الحركة باتجاه اعتراف دولي بمكتبها في الدوحة.

ولا يزال نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان؛ كجزء من مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تقودها الولايات المتحدة، لتدريب ودعم القوات الأفغانية، كما تنفّذ القوات الأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب.

وانخفض عدد القوات الأجنبية في أفغانستان بقوة، منذ بلوغها ذروة حجمها عام 2010، حيث بلغت نحو 130 ألف جندي أجنبي، من بينهم 100 ألف جندي أمريكي.

وقُتل أكثر من 2300 جندي أمريكي في أفغانستان، وأكثر من 1100 جندي من دول التحالف.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 30 ألف مدني قُتلوا في أفغانستان بين عامي 2009 و2017، كما قُتل عشرات الآلاف من قوات الأمن الأفغانية، وعدد غير معروف من المسلحين.

وبينما تستمر مفاوضات الدوحة تشهد أفغانستان تصعيداً في هجمات حركة طالبان بحلول فصل الربيع، وقتل نهاية الأسبوع نحو أربعين من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم نفذه مسلحون من الحركة على قاعدة في ولاية هلمند (جنوبي البلاد)، ولاحقاً أكد نائب الرئيس الأفغاني أن قوات بلاده ستحارب طالبان حتى توافق على السلام.