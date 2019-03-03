شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي : 20 ألف طفل معرضون للموت فى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، إن حوالى 20 ألف طفل معرضون للموت فى فنزويلا بسبب الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا وعدم دخول المساعدات الإنسانية.

وكتب بولتون على حسابه الشخصى على تويتر اليوم الأحد : "أصبح حوالى عشرين ألف طفل، يواجهون الموت، بينما من المتوقع أن يعانى أكثر من 800 ألف آخرين من مخاطر سوء التغذية، بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية"، وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى ضرورة السماح بإدخال المساعدات إلى فنزويلا.

وتصاعدت الأزمة فى فنزويلا منذ 23 يناير الماضي، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التى جرت العام الماضى وفاز فيها الرئيس الحالى نيكولاس مادورو.