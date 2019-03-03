الخارجية الايرانية تحتج في "ابو ظبي": لن نتنازل عن ذرة من الجزر الثلاث

الخليج 365/ بغدادأعلنت الخارجیة الایرانیة، الاحد، أن الجزر الثلاث في الخليج العربي "ابوموسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى" تعد جزءا لا یتجزا من السیادة الایرانیة.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي، في تصريحات صحفية، إن "الجزر الایرانیة الثلاث جزءا لا یتجزا من السیادة الایرانیة"، مشددا على ان "ایران لن تتنازل ابدا عن ذرة من حقها التاریخي والمحسوم هذا".

وجاء تصریح قاسمي (مساء السبت)، ضمن شرحه لوقائع الیوم الختامي لاجتماع وزراء خارجیة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في ابوظبي وقال، انه وفي الیوم الختامي للاجتماع حیث تتم عادة دراسة الوثائق والمصادقة علیها، قدم وزیر خارجیة الامارات نصا تحت عنوان "اعلان ابوظبي" اراد التعریف به كاعلان ختامي ومن ثم المصادقة علیه من دون الرجوع الى وجهات نظر سائر الوفود الحاضرة، ما حدا بالوفد الایراني المشارك للاحتجاج على هذا الاسلوب في ادارة الجلسة وكذلك احتج الوفد الباكستاني.

واضاف، "رغم احتجاج الوفد الایراني وبعض الوفود الاخرى، فقد حاول وزیر الخارجیة الاماراتي استغلال ظروف الاستضافة في خطوة تتعارض مع جمیع المعاییر المتعارف علیها لفرض رایه في الاجتماع والمصادقة على النص وجعله بمثابة الاعلان النهائي".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايراني، انه "اثر هذه الخطوة من الجانب الاماراتي خاصة وان النص المقدم من قبل وفدها تضمن مزاعمها الفارغة حول الجزر الایرانیة ابوموسى وتنب كبرى وتنب صغرى، فقد واجه احتجاجا شدیدا من قبل الوفد الایراني وبالتالي مغادرة اعضاء الوفد الاجتماع وهو ما ادى الى حدوث توتر في الاجتماع وانتهائه وخروج سائر الوفود تدریجیا وبالتالي فشل الامارات في تحقیق هدفها الذي خططت له مسبقا ومطلبها اللامشروع".

واشار قاسمي الى ان "الوفد الایراني بطرحه احتجاجاته اعتبر النص الذي اقترحته الامارات كاعلان ختامي بانه لا قیمة له"، وقال، ان "هذه الوقائع حدثت قبل المراسم الختامیة وهو ما ادى الى عدم اجرائها وفق ما هو جار علیه عادة في مثل هذه الاجتماعات الدولیة".