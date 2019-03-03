الان تتابع قرقاش: حضور قطر في المحافل الدولية «هامشياً» بفعل انعزال الدوحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، الحضور القطري في المحافل الدولية، معتبراً أنه بات هامشياً بفعل انعزال الدوحة عن محيطها العربي.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: “الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب”، معتبراً أن تقلص الدور القطري بسبب سياسة الدوحة مع محيطها.
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