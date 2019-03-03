"الخليج": نتنياهو سوف يدخل قفص الاتهام ولن يخرج منه سالماً

قالت صحيفة خليجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه مستقبلاً سياسياً ضبابيّاً، فيما يصر على خوض الانتخابات المقررة في التاسع من الشهر المقبل، رغم اتهامه من قبل المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى أكثر من عشر سنوات إذا ما أدين بها.

ورأت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365"- أن المستقبل السياسي للرجل لن يكون في خطر على المدى القريب، إذ عليه أن يحضر جلسة استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام، ويمكن لمحاميه أن يطلب إلغاء الاتهامات أو تخفيفها، ويمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر إذ إن هذه الاتهامات كلها لن تجبر نتنياهو على الاستقالة، أو عدم خوض الانتخابات، طالما لا يوجد قانون يلزمه على فعل ذلك.

وقالت "الخليج" - تحت عنوان " نتنياهو على طريق السقوط " - إن نتنياهو يحاول تبرئة نفسه، بنفي التهم الموجهة إليه في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة، وتقديم تسهيلات بملايين الدولارات لرجال أعمال، وتلقّي هدايا ثمينة مع زوجته سارة من رجال أعمال نافذين، وإبرام صفقة غير مشروعة مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" للإضرار بصحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

وخلصت الصحيفة إلى القول أن نتنياهو سوف يدخل قفص الاتهام، ولن يخرج منه سالماً، وقد ينتهي به المطاف كما انتهى بإيهود أولمرت، الذي دخل السجن بالتهم إياها، ولكن بانتظار نهاية محاكمته.