صحيفة: تدخل الإمارات ومعها ملايين العرب في مشروع قرائي جديد

كتبت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات تدخل ومعها ملايين العرب مع مطلع هذا الشهر في مشروع قرائي جديد، قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نحن أقوياء بشباب عربي قارئ".

وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - تحت عنوان " القراءة.. قانون النجاح" : تعلمنا من تاريخ التطور الإنساني، في مختلف الحضارات، أن القراءة هي موهبة وملكة فردية، ينمّيها كل شخص بحسب رغباته وإدراكاته واحتياجاته ..

وتابعت:"وفي الإمارات أصبحت القراءة مفتاحاً للنجاح والتقدم، الفردي والمجتمعي، بقانون أقرّه مجلس الوزراء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في الخامس من ديسمبر 2015، بجعل العام 2016 عاماً للقراءة، وهو أول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطراً تشريعية، وبرامج تنفيذية، ومسؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة القراءة، وبناءً عليه، تم اعتماد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة، وإطلاق سلسلة من المبادرات المؤسسية والمجتمعية لهذا الغرض، كان أهمها "تحدي القراءة العربي".

وأوضحت أن ذلك لا يعني، وفق العرف الإماراتي، أن القراءة تتم بقانون، وإنما القراءة هي القانون الذي يضع جهود الفرد والمجتمع في إطار منهجي، يثمّر المواهب والأفكار والخبرات.. وبالتالي، فإن المبادرات الحكومية والمؤسسية، ومنها شهر القراءة، تأتي في إطار التحفيز والتوجيه والإرشاد، مؤكدة أن أهم ما قد يحققه شهر القراءة، هو أن هذه العادة الفردية الخاصة، يمكن أن تصبح بقانون التراكم، عادة اجتماعية عامة.