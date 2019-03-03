رسمياً.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

مصراوي - كتبت - ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)؛ للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.

كما تم إجراء استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع...