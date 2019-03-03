وهاب: سنزيل أي عائق مهما كان صغيراً من أمام منزلنا في بيروت والجبل

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بعد قرار وزيرة الداخلية بإزالة المكعبات من أمام وزارتها وقرار الأمن العام وعدد من القوى بإزالة المكعبات الإسمنتيه سنزيل أي عائق مهما كان صغيراً من أمام منزلنا في بيروت والجبل مؤكدين ثقتنا بالجيش والأجهزة الأمنية".

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