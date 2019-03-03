وزير يمني يتهم "أنصار الله" بتفخيخ مخازن أغذية أممية

أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح أن "صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقوم بها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بحق الأعمال الإغاثية عبر تفخيخ مخازن أغذية تابعة لمنظمات أممية في محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن غير مقبول".

ودعا فتح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى "إدانة هذا التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة".

وشدد على ضرورة "قيام المنظومة الأممية والدولية بإجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفوري لكافة الانتهاكات بحق العمليات الإنسانية في اليمن".