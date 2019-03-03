أكد السيناتور الديمقراطي ديك ديربن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا نشعر بقلق عميق إزاء تقارير تفيد بتعذيب السلطات السعودية للمواطن الأميركي وليد فتيحي". ولفت إلى أنه "يجب إطلاق سراح المواطن الأميركي وليد فتيحي وجميع السجناء السياسيين في السعودية"، معتبراً أن "ما يحدث في السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر مهين".

كانت هذه تفاصيل خبر السيناتور ديربن: ما يحدث في السعودية بعد مقتل خاشقجي أمر مهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.