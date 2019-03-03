غوايدو يتلقى في الإكوادور دعما من الرئيس الإكوادوري

واصل زعيم المعارضة الفنزويليّة ورئيس البرلمان خوان غوايدو جولته في أميركا الجنوبية بزيارة للإكوادور.

وأكد الرئيس الإكوادوري لينين مورينو لغوايدو لدى وصوله إلى مدينة ساليناس الساحليّة "أننا سنكون متنبّهين إلى الإشارات التي سيُعطيها الشعب الفنزويلي والتي ستُعطيها أنتَ، قائد ومحامي هذا التحوّل العميق الذي يحتاجه الشعب الفنزويلي".

بدوره، أوضح غوايدو أنه "في هذه الجولة المهمّة جدا على البلدان الشقيقة في أميركا الجنوبيّة، لم نأت طلبا للمساعدة فحسب بل جئنا أيضا بحثا عن الحرّية والديمقراطية وتحقيق الرخاء والتقدّم لفنزويلا".

ودعا كذلك إلى "وضع حدّ لاغتصاب السلطة، وإلى انتقال سلمي في فنزويلا".

سبق لغوايدو أن زار كلاً من كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين، متحدّيا حظر مغادرة الأراضي الفنزويليّة، مشيراً إلى أنّه سيعود إلى فنزويلا بحلول الإثنين.