سانا: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحين بريف حماة الشمالي

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية " سانا" أن وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل مسلحين على محور لحايا معركبة بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر بالعتاد والأفراد.

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