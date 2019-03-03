بيرني ساندرز يدشن حملة لانتخابات الرئاسة الأميركية متعهدا بثورة سياسية

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز تدشين حملة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، مهاجما جشع الشركات العملاقة، ومتعهدا بـ"بثورة سياسية" في الولايات المتحدة.

ووصف ساندرز في خطاب ألقاه بحي بروكلين في نيويورك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أخطر رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وكان ساندرز، البالغ من العمر 77 عاما، والنائب المستقل عن ولاية فيرمونت، خسر الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي في عام 2016 أمام هيلاري كلينتون. ويخوض هذه المرة منافسة أكبر، حيث يواجه أكثر من 10 أشخاص يسعون لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي. وبالرغم من هذا، فهو يحظى بقاعدة شعبية واسعة.

وبيرني ساندرز هو أطول من شغل مقعدا مستقلا بمجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنه يتنافس من أجل الترشح باسم الحزب الديمقراطي، لأنه يرى أن خوض السباق كطرف ثالث يقلل من حظوظه في الفوز بالرئاسة.