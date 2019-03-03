مسؤول قطري من أبو ظبي: الحوار غير المشروط الحل الأمثل للأزمة الخليجية

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية يوسف سلطان لرم أن "قطر تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأسبابه وتنخرط بدور فاعل في كافة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بما فيها التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "خطر الإرهاب يضرب أرجاء العالم في تحد صارخ لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والقوانين الدولية والتشريعات الوطنية".

وخلال كلمة أمام أعمال الدورة ال 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي، أوضح أنه "بالرغم من استمرار الحصار غير المشروع المفروض على قطر والمخالف لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقانونية والدينية وعدم تقديم أي دليل للاتهامات الموجهة ضدها، إلا أنها ما زالت تؤكد أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل للأزمة الخليجية".

وشدد على أن "استمرار الأزمات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية دون التوصل إلى حلول عادلة وشاملة يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي من جانب، وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب من جانب آخر"، مؤكداً أن "على الجميع مواصلة الجهود الفردية والمشتركة للتوصل إلى حلول نهائية لهذه الأزمات وفقاً لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية".