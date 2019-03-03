"الطرق والكباري" تعلن رفع آثار انهيار كوبري "الجمال" وتحذر السائقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، فتح طريق إسكندرية الزراعي بالاتجاهيين في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد رفع كافة الآثار الناتجة عن اصطدام سيارة نقل قادمة من القاهرة بكوبري مشاة كفر الجمال على طريق اسكندرية الزراعي بالكيلو ٣٢ القاهرة مساء أمس السبت وذلك فى اتجاه بنها.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن سيارة النقل كانت تحمل ونش بارتفاع يفوق الأطوال المسموح السير بها -خمسة أمتار ونصف- (رغم وجود لوحات إرشادية بالطول المسموح به قبل كل كوبري مشاه) مما أدى إلى سقوط كوبرى المشاة كفر الجِمال.

وأوضحت أن الاصطدام أدى إلى تحريك الجسم المعدني بالكامل من الإرتكازات الخرسانية المثبت بها والذي يبلغ طوله‪40 ‬ متر وعرضه 3 متر وسقوطه على حرم الطريق بالاتجاهين دون خسائر‪ ‬في الأرواح، كما جرى غلق السلالم الخاصة بالكوبري لحين تركيب وإصلاح الجسم المعدني.

وأشارت الهيئة إلى أنها دفعت فور الاصطدام بعدد من المعدات والأوناش وفريق من المهندسين والفنيين لإزالة آثار الحادث والبدء في إصلاح الكوبري، وإعادة الشيء لأصله وتسيير حركة المركبات بمحاور مرورية بديلة من خلال طريق شبرا بنها الحر، وطريق خط ١٢ بالتعاون مع إدارة مرور القليوبية بعد توقف الطريق تمامًا لمدة 4 ساعات.

وأهابت الهيئة العامة للطرق والكباري، بسائقي النقل الالتزام بالارتفاعات المقررة لتلافي مثل هذه الحوادث المتكررة مرة أخرى.