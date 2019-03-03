​جوايدو يعد بالعودة إلى فنزويلا ويدعو إلى احتجاجات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كيتو- (د ب أ):

وعد خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، يوم السبت بالعودة إلى وطنه على الرغم من خطر إلقاء القبض عليه ودعا إلى احتجاجات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإكودوري لينين مورينو في مدينة ساليناس الساحلية إنه سيعود إلى فنزويلا بعد انتهاء زيارته إلى الإكوادور، دون أن يحدد موعدا محددا.

كما حث جوايدو المتظاهرين على النزول إلى الشوارع خلال احتفالات الكرنفال يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان مادورو قد قال قبل أيام إن جوايدو من الممكن أن يتم القبض عليه لدى عودته لانتهاكه حظر السفر الذي فرضته عليه المحكمة العليا بعد أن نصب نفسه رئيسا مؤقتا في 23 يناير.

ومع ذلك غادر زعيم المعارضة فنزويلا في 22 فبراير للسفر إلى كولومبيا ودول أمريكا الجنوبية الأخرى بما في ذلك البرازيل والأرجنتين في محاولة لحشد الدعم. كما تضمن جدول أعماله الأصلي زيارة إلى بيرو اليوم الأحد.

واعترفت أكثر من 60 دولة، من بينهم الولايات المتحدة، بحوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، بينما يلقى مادورو دعما من كل من روسيا والصين وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا.