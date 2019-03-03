مسؤول أمني أمريكي: 20 ألف طفل معرضون للموت في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن حوالي 20 ألف طفل معرضون للموت في فنزويلا بسبب الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا وعدم دخول المساعدات الإنسانية.

وكتب بولتون على حسابه الشخصي على تويتر اليوم الأحد : "أصبح حوالي عشرين ألف طفل، يواجهون الموت، بينما من المتوقع أن يعاني أكثر من 800 ألف آخرين من مخاطر سوء التغذية، بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية" ، وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة السماح بإدخال المساعدات إلى فنزويلا.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير الماضي، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات المفروضة علي بلاده.