كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 160 طن أغذية على أهالي "حجر" والمضاربة بحضرموت ولحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل هيئة الهلال الاحمر الإماراتي جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية لأهالي مديرتي حجر بمحافظة حضرموت والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج في إطار جهودها لتحسين ظروفهم المعيشية .

وطبقا لوكالة "وام" تم في هذا الصدد توزيع 160 طنا بواقع ألفي سلة غذائية على أهالي المديريتين استفاد منها 14 الف شخص من الأسر الفقيرة .

ووجه المستفيدون من هذه المساعدات في المديريتين جزيل شكرهم للقيادة الرشيدة ولهيئة الهلال الاحمر ..معتبرين هذه المساعدات جاءت في توقيتها لتأمين احتياجاتهم من السلع الضرورية.

وأكد العميد محمد عبدالله الصيني مدير عام مديرية المضاربة أهمية هذه السلال الغذائية في سد حاجة غير القادرين من أبناء مديرية المضاربة و رأس العارة جراء الأوضاع المأساوية التي خلفها انقلاب الحوثي..مشيدا بالدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة لليمن و شعبه في مختلف الجوانب الإنسانية و الخدماتية عبر ذراعها الإنسانية هيئة الأحمر الإماراتي.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح بلغت 4400 سلة غذائية استهدفت 22000 فرد من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 355 طنا.