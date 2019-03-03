سويسرا تعتزم شمل آلاف المواطنين في تجربة لتدخين الماريحوانا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات السويسرية، الخميس الماضي، أنها تدرس إمكانية السماح لبضعة آلاف من المواطنين، تدخين الماريحوانا المخدرة، في إطار تجربة لفحص مدى ملائمة القوانين تجاه استخدام نبتة القنب.

وقالت الحكومة إنها قد تُتيح لخمسة آلاف شخص تدخين الماريحوانا ضمن ضمن دراسات تجريبية بهدف المساهمة في صياغة قواعد جديدة لاستخدامه في الأغراض غير العلاجية.

واقترحت الحكومة إجراء تجارب محدودة قد تؤدي لتغيير القوانين التي تحظر نبات القنب والتي تعود لعام 1951. وقال مكتب الصحة الاتحادي إن الخطة ستطرح للنقاش العام حتى منتصف العام.

وتسمح سويسرا بالفعل ببيع منتجات القنب التي تحتوي على نسبة تقل عن واحد بالمئة من مادة "تي إتش سي" المخدرة.

وبدأت في تموز/ يوليو الماضي البحث عن طرق جديدة لتقنين الماريحوانا قوية المفعول بعدما عرقلت القوانين المطبقة محاولة جامعة برن لإجراء دراسة علمية.

ووفقا لتقييمات حكومية يستخدم نحو 200 ألف شخص في سويسرا القنب رغم تجريمه.

وقالت الحكومة في بيان: "نحتاج لدراسة قوالب تنظيمية جديدة في ضوء الوضع الراهن دون تقويض الحظر العام على القنب".

وتعتزم الحكومة أيضا تسهيل الحصول على الماريحوانا لأغراض طبية لكن هذا سيكون في إطار عملية منفصلة.