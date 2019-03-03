انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرة إسرائيلية تقصف موقعاً لـ"القسام" وسط غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:33 صباحاً - قصفت طائرة حربية إسرائيلية، اليوم السبت، موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط قطاع غزة، دون تسجيل إصابات على الفور.

وقصفت المقاتلة نقطة مراقبة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، شرق مخيم "المغازي"، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الغارة رد على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة نحو المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وجدير بالذكر أن مقاتلات الاحتلال قصفت يوم الأربعاء الماضي موقعاً لـ"كتائب القسام"، جنوبي قطاع غزة.

وزعمت مصادر عبرية أن القصف الإسرائيلي جاء رداً على سقوط بالون متفجر قرب أحد المنازل في "أشكول"؛ وهو ما أدى إلى انفجاره ووقوع أضرار بالمكان.