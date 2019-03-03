تعرف على أقوى 25 دول في العالم.. العراق في المرتبة 19

الخليج 365/ بغداداحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها كأقوى دولة في العالم للعام الحالي 2019 وذلك وفقًا لتصنيف سنوي، وتلتها في القائمة روسيا ، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة، في حين احتل العراق المرتبة 19 كأقوى احتياطي نفطي.

وقالت مجلة "يو إس نيوز وورلد ريبوت" الأمريكية، إن السعودية تحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 25 دول في العالم لعام 2019، بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.



وشمل التقرير استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص ينتمون لـ 80 دولة حول العالم، وجرى إعداده بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

واعتمد التقرير في تقييم قوة الدول على حجم اقتصادها، وتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها العسكرية، التي تعتمد على حجم ميزانية الدفاع في كل دولة.

وتقول المجلة إلى التصنيف يشمل أيضا مستوى ثقة العالم في كل دولة، الذي ينعكس في مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وفيما يلي أقوى البلدان على وجه الأرض، وفقًا لتصنيفات هذا العام:

1- الولايات المتحدة " الأكثر هيمنة

وصفت المجلة الولايات المتحدة بأنها "القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم"، ولديها أيضًا تأثيرًا ثقافيًا كبيرًا على العالم بسبب كيفية التعبير عن ثقافتها الشعبية في الكتب والأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية.

وقالت أن القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب أثارت أسئلة حول العالم، حتى من أقرب حلفاء واشنطن بشأن مسار الولايات المتحدة المستقبلي على المسرح العالمي.

2- روسيا ..الأكبر مساحة

روسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتشترك في حدود مع أكثر من 12 دولة، وقوتها تأتي من التأثير الدائم للاتحاد السوفييتي والدفعة الاقتصادية التي تأتي من احتياطيات النفط والفحم التي تمتلكها.

3-الصين .. ثاني أكبر اقتصاد

الصين لديها أكبر عدد من السكان في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم، لقد شهد تطوراً اقتصادياً مذهلا، ولكن الملايين في الصين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، كما أشار البنك الدولي.

4- ألمانيا.. أكبر عدد سكان

ألمانيا لديها أكبر عدد من سكان من جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولديها قوة عاملة ماهرة للغاية، وواجهت المستشارة أنجيلا ميركل تحديات لقوتها، واستقالت بوصفها زعيمة حزبها، لكن ألمانيا تواصل لعب دور قيادي في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى.

5- المملكة المتحدة.. تمارس نفوذا عظيما

قالت لمجلة في تقريرها أنها لاحظت ان المملكة المتحدة تمارس نفوذاً اقتصادياً وسياسياً وعلمياً وثقافياً دولياً عظيماً في العالم على الرغم من الأسئلة والمخاوف الجديدة بشأن دورها على المسرح العالمي ، بعد أن صوتت لقيادة الاتحاد الأوروبي.

ويستمر ماضي المملكة المتحدة الاستعماري في تعزيز نفوذها، وتعد لندن واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم.

6- فرنسا .. أقدم الدول في العالم

فرنسا هي واحدة من أقدم الدول في العالم، ونطاقها يمتد حول العالم من خلال العلوم والسياسة والاقتصاد وربما قبل كل شيء، الثقافة.

ويعتبر الاقتصاد الفرنسي من أكبر الاقتصادات في العالم، على الرغم من أن «يو إس نيوز» أشارت إلى أنها تواجه تحديات محلية بما في ذلك كيفية التعامل مع الإرهاب والمواقف تجاه الإسلام.

7- اليابان.. الأكثر تقدما

اليابان تُعد واحدة من أكثر دول العالم قوة من حيث التعليم والثقافة ومن أكثرها تقدمًا تقنيًا ، ولديها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لما ذكرته US News.

8- الاحتلال الإسرائيلي

وقال التقرير ان الاحتلال "هو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم ، هي دولة صغيرة تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لحجمها الصغير نسبياً ، لعبت البلاد دوراً كبيراً في الشئون العالمية. ولديها اقتصاد قوي ".

9- السعودية "عملاق الشرق الأوسط"

في تقرير لها عن أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا في عام 2019، قالت المجلة ان السعودية تعتبر قوة اقتصادية وثقل سياسي يجعلها واحدة من أكثر الدول تأثيرا على المستوى العالمي.

ويقول التقرير إن السعودية، التي يصفها بـ"عملاق الشرق الأوسط"، تمتلك مساحة هائلة من الأرض، إضافة إلى تركز ثروات شبه الجزيرة العربية داخل نطاق حدودها الجغرافية.

ويضاف إلى ذلك أن تلك الدولة يقصدها سنويا ملايين المسلمين، الذي يرغبون في آداء فريضة الحج في مكة، وزيارة المدينة، التي شهدت ميلاد نبيهم.

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية فإن إجمالي الناتج المحلي للسعودية يتجاوز 683 مليار دولار، ويتجاوز متوسط دخل الفرد فيها 54 ألف دولار سنويا، بينما يصل عدد سكانها إلى 32.9 مليون نسمة.

10- كوريا الجنوبية .. مصدرة وقوية اقتصاديا

دخلت كوريا الجنوبية بين قائمة أقوى 10 دول في العالم، حيث احتلت المرتبة 11 في عام 2018.

وأشارت «يو إس نيوز نيوز» إلى أنها تعتبر سابع أكبر دولة مصدرة في العالم و وتعتبر هي في المركز الـ 11 عالميا كأقوى اقتصاد، وهي مصدر رئيسي للتكنولوجيا والسيارات، وهي عضو في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية.

11- الإمارات .. المنافسة

تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي، ووصف المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد الامارتي بأنه الاقتصاد الأكثر قدرة على المنافسة في العالم العربي، في حين قال كتاب «الحقائق» العالمي الصادر عن CIA، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على قدم المساواة مع نظيراتها في الدول الأوروبية الغربية الرائدة بفضل احتياطياتها النفطية.

12- كندا.. احتياطي نفطي

تعد كندا ثاني أكبر دولة في العالم ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم.

13- إيران.. وفرة الموارد

وفقًا لـ US News، فإن إيران طالما كانت موضع اهتمام القوى العالمية بسبب موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ولديها وفرة من النفط والموارد الطبيعية الأخرى .

14- سويسرا.. أعلى ناتج محلي

ارتفعت سويسرا ثلاث مرتبات اعلى وذلك مقارنة مع عام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة الـ 17، وتعد واحدة من أغنى الدول في العالم وهي واحدة من أعلى ناتج محلي اجمالي بالعالم.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن القطاع المصرفي يتمتع بخصوصية العملاء أكثر من العديد من الدول الأخرى، وبها العديد من المنظمات الدولية في العالم.

15- استراليا.. دولة غنية

أستراليا هي دولة غنية ذات نمط حياة مرتفع نوعيًا، وهي عضو في العديد من المنظمات الدولية الرائدة.

وقد ارتفعت استراليا مرتبة واحدة مقارنة مع عام 2018، حيث انها كانت في المرتبة 16.

16- تركيا.. الأسرع نموًا

تعتبر تركيا جسور تواصل ما بين أوروبا والشرق الأوسط ، بمعنى أنها واجهت قتالًا إقليميًا، وواجهت تحديات داخلية مثل الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون تركيا الأسرع نمواً في السنوات القليلة القادمة، و تعتبر تركيا هي عضو مؤسس للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتنشط في منظمة حلف شمال الأطلسي، وقد احتلت المرتبة الـ 14 في 2018.

17- الهند.. أكبر ديمقراطية

الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم، وتلعب دوراً هاماً في الصناعات التكنولوجيا العالمية، ولدى الهند أيضا تأثير ثقافي ضخم.

وقالت «يو إس نيوز” أن “صناعة الأفلام في مومباي الملقبة بـ«بوليوود» تصنع أفلامًا أطول من أي دولة أخرى في العالم، وقد انخفضت مرتبتين في عام 2019 مقارنةً بالعام 2018.

18- إيطاليا.. تأثير ثقافي

يعتبر الاقتصاد الإيطالي من أكبر الاقتصادات في منطقة اوروبا، على الرغم من أنه قد انزلق إلى حالة من الركود في نهاية عام 2018، ولدى إيطاليا تأثير ثقافي كبير، بداية من الفنانين المشهورين إلى دور الأزياء.

19- العراق.. احتياط النفط

لم تُصنف العراق في قائمة أقوى 80 دولة بالعالم أقوى في عام 2018 ، لكن تم أدراجها في المرتبة 19 في عام 2019، والعراق عضوا في المنظمات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويشير البنك الدولي إلى أن اقتصاد بغداد غير مستقر، حتى وإن كان يوجد بها أحد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.

20- سنغافورة.. من أغنى دول العالم

تعد سنغافورة واحدة من أغنى دول العالم، حيث تتمتع بعمالة ماهرة، وتواجه سنغافورة مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشارت «يو إس نيوز» إلى أن سنغافورة باعتبارها واحدة من النمور الاقتصادية الآسيوية الأربعة، شهدت نمواً مذهلا في السنوات الأخيرة حيث أدت اساليب التصنيع والإنتاج الفعالة قد أفسحت المجال إلى ابداع السوق الحر في الصناعات الإلكترونية والصناعات الدوائية المزدهرة.

21- السويد.. تراجعت

وتراجعت السويد مرتبتين في الترتيب مقارنة مع عام 2018، حيث كانت كانت تحتل المرتبة 19.

وتعتبر السويد واحدة من أكبر الدول في الاتحاد الأوروبي ولها الريادة العالمية في مجال احترام حقوق الإنسان.

وأشارت «يو إس نيوز» إلى أن الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعليم الجامعي المجاني، ويتمتع شعب السويد بـ«أطول معدل عمر” في العالم، وأشارت صحيفة يو إس نيوز إلى أن كل مخلفات السويد تقريبا تعاد تدويرها.

22- باكستان.. الشباب الأكثرية

تعتبر باكستان واحدة من أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان، وفئة الشباب لديها هي الفئة الاكثرية بالنسبة لمتوسط الاعمار، ولكن على الرغم من ذلك الصراعات مع الجماعات المتطرفة وتزايد التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، أعاقت تنميتها.

23- اسبانيا ..تعافت

شارت «يو إس نيوز» إلى أن إسبانيا تعافت من الأزمة المالية على الرغم من سوق التصدير المرن لها وجهود إعادة الهيكلة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تنامي الحركات الانفصالية في إقليم الباسك وتهدد كاتالونيا وحدتها، إلا أن إسبانيا تتمتع بتأثير ثقافي كبير من خلال ما حققته وانجزته في الفنون والرقص.

24- قطر.. دولة غنية

قطر دولة غنية بالنفط والغاز مما جعلها واحدة من أغنى دول العالم، والتعليم والرعاية الصحية مجانيان بها، ومن المقرر أن تستضيف الدوحة كأس العالم 2022.

25- بلجيكا .. المنظمات الدولية

لم يتم تصنيف بلجيكا من بين الـ 80 دولة الأكثر قوة في العالم في عام 2018، لكنها احتلت المرتبة 25 في عام 2019، هذه الدولة الصغيرة عالية التطور هي واحدة من الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وتستضيف منظمات دولية مثل حلف الناتو والمجلس الأوروبي.