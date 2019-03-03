انهيار جسر مشاة يشل طريقا رئيسا في مصر

الخليج 365/ بغدادتسببت رافعة نقل في سقوط جسر (كوبري) مشاة في قرية كفر الجمال في محافظة القليوبية، ما تسبب بشل حركة المرور على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وإغلاق الطريق في الاتجاهين.

ونفت مصادر في الإدارة العامة للمرور، إوجود إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب انهيار الجسر.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينهار فيها "كوبري كفر الجمال"، فقد انهار في عام 2015، وتسبب وقتها في شل حركة الطريق الزراعي لساعات.

