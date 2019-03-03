لماذا يكره أردوغان مصر والسيسي؟

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناسبة الا وأقحم داخلها جمهورية مصر العربية ورئيسها عبد الفتاح السيسي، هجوم وراء أخر، وتصريحات عدائية تليها أخرى، ما يطرح سؤال متكرر، لماذا يكره أردوغان مصر، وما أسباب هجوم المتواصل على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي؟

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