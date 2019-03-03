جوايدو من الإكوادور: أدعو لانتقال سلمي للسلطة بفنزويلا.. ومورينو يدعمه

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، خلال زيارته للإكوادور ضمن جولة في أمريكا الجنوبية، السبت، إلى "وضع حد لاغتصاب السلطة، وإلى انتقال سلمي في فنزويلا".

وقال جوايدو، خلال لقائه مع رئيس الإكوادور لينين مورينو لدى وصوله إلى مدينة ساليناس الساحلية "في هذه الجولة المهمة جدا على البلدان الشقيقة في أمريكا الجنوبية، لم نأت طلبا للمساعدة فحسب بل جئنا أيضا بحثا عن الحرية والديمقراطية وتحقيق الرخاء والتقدم لفنزويلا".

ومن جانبه، عبر مورينو عن دعمه لجوايدو، وقال "سنكون متنبهين إلى الإشارات التي سيعطيها الشعب الفنزويلي و(التي ستعطيها) أنت، قائد ومحامي هذا التحول العميق الذي يحتاج إليه الشعب الفنزويلي".





وفي إشارة إلى حكومة الزعيم الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، قال مورينو إن "هذه الدولة مفلسة ومفلسة تمامًا، ولا ينبغي لها أن تذهب أبعد من ذلك".

وجوايدو، الرئيس الاشتراكي الديمقراطي للجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة الفنزويلية، والذي اعترف به نحو 50 بلدا رئيسا بالوكالة لفنزويلا، سبق له أن زار كولومبيا والبرازيل والباراجواي والأرجنتين، متحديا حظر مغادرة الأراضي الفنزويلية، وأشار جوايدو إلى أنه سيعود إلى فنزويلا بحلول الإثنين.

وغادر نحو 2,7 ملايين فنزويلي بلادهم منذ بداية الأزمة السياسية والاقتصادية في عام 2015، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، والإكوادور واحدة من الدول المضيفة الرئيسية لهؤلاء المهاجرين الفنزويليين.