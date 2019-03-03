معارك عنيفة بين قسد وداعش في الباغوز السورية

جدة - عمرو شويل الباغوز -الخليج 365:

أكد القائد العسكري في قوات سورية الديمقراطية (قسد) عدنان عفرين أن المعارك بين قوات قسد وتنظيم داعش أصبحت وجهاً لوجه في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي ليل امس السبت.

وقال عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “بعد تقدم قواتنا أصبحت المواجهات وجهاً لوجه وأحياناً يفصل بين مقاتلينا وتنظيم داعش منزل وأحياناً جدار”.

وأضاف : قواتنا تتقدم ولكن بشكل بطيء بسبب شدة المعارك واعتماد تنظيم داعش على الألغام والعبوات بالإضافة إلى دفعهِ

بسيارة مفخخة تعاملت معها قواتنا قبل وصولها إلى هدفها”.

ووصف القائد العسكري المعارك التي تجري حالياً بأنها عنيفة جداً وأن طائرات التحالف الدولي التي شنت عشرات الغارات يوم السبت ودمرت مستودعاً للسلاح لتنظيم داعش لا زالت الانفجارات تتوالى منه حتى ساعات الليل.

وحققت قوات سورية الديمقراطية يوم السبت تقدماً وسيطرة على المنطقة التي كانت تفصل بينهم وبين مسلحي داعش حيث سيطرت على ست نقاط لتنظيم داعش.