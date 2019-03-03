صحيفة: تتطلع دولة الإمارات إلى أن يعم السلام العالم أجمع

قالت صحيفة خليجية، "تتطلع دولة الإمارات إلى أن يعم السلام العالم أجمع، وخاصة دول العالم الإسلامي، وأكدت خلال ترؤسها أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي على دعمها الكامل للمنظمة، حتى يكون لها دور أكبر في صون السلم والأمن الدوليين".

وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - في هذا الصدد إلى ترحيب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في اجتماعاتهم، والتوصل إلى اقتراحات وتوصيات تصب في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، خاصة ما يتصل منها بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وغيرها من المواضيع التي تهم الدول الأعضاء وأمنها واستقرارها.

ونوهت بتأكيد الإمارات في الاجتماعات على أن الدين الإسلامي الذي يجمعنا هو دين التسامح والسلام والوسطية، ودعوتها إلى العمل على اعتماد التدابير الضرورية لمنع التحريض على التشدد والعنف، والكف عن تقديم الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف، وعدم احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم.

وأشارت في هذا الإطار إلى النداء الذي وجهّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى إيران خلال ترؤسه الدورة : "نكرر الدعوة للجارة إيران إلى أن تراجع سياستها لبناء علاقات ودية مع دول الجوار مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتقويض أمن المنطقة من خلال نشر الفوضى، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتوقّف عن دعم وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي تنتهك بكل وضوح ميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية النبيلة.