نائب الرئيس الأمريكي: إيران تخطط لمحرقة جماعية

قال نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايك بنس، إنه يجب إدانة معاداة السامية عالميًا، قبل أن يقول إن إيران لديها نفس أهداف الإبادة الجماعية مثل ألمانيا النازية، حسبما أبرزت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.
وأضاف بنس في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ولاية ماريلاند الأمريكية: "إن النظام الإيراني يدعو علنا إلى محرقة أخرى، ويسعى للوصول إلى وسائل تحقيق ذلك".
وأضاف: "لكن يمكنني أن أؤكد لكم، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، أننا سنواصل الوقوف بقوة، سوف نواصل معارضة إيران، ونفوذها الخبيث، وأعدكم، في ظل هذا الرئيس، لن تسمح أمريكا أبدا لإيران بالحصول على سلاح نووي".
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