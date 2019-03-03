خلفان: لهذا السبب تم اختيار قطر لتكون الداعم للفوضى

كشف ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، لماذا تم اختيار نظام الحمدين في قطر ليكون الداعم للفوضى، مشيرا إلى أن السبب بسيط وهو أن الآخرين من الحكام العرب لن يقبلوا بلعب دور الهدام للأمة.

وفي سلسلة تغريدات له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أوضح خلفان "أما الحمدين فقد وجدوا في هذا التكليف ما يسد عقدة النقص والصغر التي كانوا يعانون منها ويعوضهما نفسيا".

وأشار إلى أنه في سبيل نشر الفوضى الخلاقة التي تبنتها السياسة الأمريكية الخارجية في ما مضى من عهدها المتأرجح والمتخبط في عالم العلاقات الدولية، وبالذات خلال حكم الديمقراطيين استخدمت الجزيرة كقناة لزعزعة "الدولة العربية" من موريتانيا إلى اليمن، كانت قطر فخورة بلعب دور "الشرير".

وتابع نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي "عرفنا هذا المخطط اللئيم ..عملنا على إحباطة وسنظل نحارب كل شىء مستورد من خارج دائرة قيمنا وعاداتنا وموروثنا العربي الضارب في إحقاق الحق".

وأضاف "قطر إما أن تأتي طائعة إلى منظومة عربية تدعو لتلاحم الصف العربي بقيادة دول عربية مرموقة المكانة كالسعودية والإمارات ومصر وغيرها من دول التلاحم العربي، وإلا فلتذهب مع الريح الإسرائيلية إلى حيث ألقت رحلها أم نتنياهو".

وحذر ضاحي خلفان، من أى محاولات لقطر أو شركائها فى لعبة تخريب الأوطان العربية، مشيرا إلى أنه سيتم مجابهتها بكل حزم، مؤكدا أن الحكم في قطر يعد الأسوأ في عالم الحكومات من حيث تداول السلطة وتشكيل البرلمانات والاعتراف بحق الشعب في إبداء الرأي.

وتابع "لو أن الحكومة القطرية تصرف اهتمامها في تحسين حالتها المتردية، لكان خيرا لها من العكوف على خطط الإساءة الى جيرانها.. مع الأسف لكنها (الغشامة) بكل ما تعني هذه الكلمة".