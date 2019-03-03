شكرا لقرائتكم قرقاش: لهذا أصبح حضور قطر في المحافل الدولية هامشياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، الحضور القطري في المحافل الدولية، معتبراً أنه بات هامشياً بفعل انعزال الدوحة عن محيطها العربي.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: "الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب"، معتبراً أن تقلص الدور القطري بسبب سياسة الدوحة مع محيطها.

إلى ذلك، أعرب عن أسفه لهذا الواقع، قائلاً: "نأسف لهذا الحال، وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".