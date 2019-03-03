إلهان عُمر مُطالبةٌ بالإعتذار مجددًا

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: أصبحت النائبة الأميركية من اصل صومالي، الهان عمر، مُطالبة بالاعتذار للمرة الثانية في أقل من شهر واحد، بعد تصريحات ادلت به مؤخرا.

وشن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب الديمقراطي، إليوت إنغل، هجوما عنيفا على إلهان عُمر على خلفية تشكيكها في ولاء مواطنين ومشرعين أميركيين ونشطاء يؤيدون إسرائيل.

التشكيك غير مقبول

واعتبر انغل أن تصريحات عمر ترقى إلى درجة إفتراء خسيس في معاداة السامية، مطالبا زميلته في مجلس النواب بالاعتذار، ومرحبا في الوقت نفسه "بالنقاش في الكونغرس، لكن من غير المقبول للغاية التشكيك في إخلاص المواطنين الأميركيين بسبب آرائهم السياسية، بما في ذلك دعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

تعليقات شنيعة

وأضاف "كانت تعليقاتها شنيعة ومؤلمة للغاية، وأطلب منها التراجع عنها، والاعتذار، والالتزام بدفع قضيتها بشأن قضايا السياسة دون اللجوء إلى هجمات لا مكان لها في لجنة الشؤون الخارجية أو مجلس النواب".

تصريح في مطلع الأسبوع

وجاءت تصريحات انغل ردا على حديث ادلت به عمر بوقت سابق هذا الأسبوع في واشنطن، حيث تطرقت الى موضوع انتقادها لإسرائيل وربطه بمعاداة السامية، وأيضا الى النفوذ والتأثير السياسي في الولايات المتحدة الذي يسمح للناس بتقديم الولاء الى دولة اجنبية.

جدل دائم

وأثارت تصريحات وتغريدات الهان عمر حول إسرائيل ومنظمة ايباك في الشهر الفائت جدلا كبيرا الى حد دفعت بالرئيس دونالد ترمب الى مطالبتها بالاستقالة، وطالب النواب الجمهوريين رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بطردها من لجنة العلاقات الخارجية.

الضغوط الكبيرة دفعت بعمر، الى تقديم بيان اعتذار قالت فيه "إن معاداة السامية أمر واقعي وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين أتعلم منهم التاريخ المؤلم للعبارات المعادية للسامية. علينا أن نكون دائما مستعدين للرجوع وأخذ النقد بعين الاعتبار، تمامًا كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني آخرون بسبب هويتي".