سكرية: توافق حزب الله والتيار الوطني الحر يقتصر على مواضيع محددة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط، أنه "لا يوافق على أن "حزب الله" وحلفاءه لهم أكثرية في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "توافق الحزب و"التيار الوطني الحر" يقتصر على مواضيع محددة، في حين يتوافق التيار ورئيس الحكومة سعد الحريري على مواضيع كثيرة، ولو كان الحزب مسيطراً على الأكثرية النيابية، لما تولى الحريري رئاسة الحكومة، هناك توافق وليس غلبة للحزب على الآخرين".

وأوضح سكرية أن "هناك اتفاق على الاهتمام بالملفات الداخلية، والابتعاد عن النقاط الخلافية ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية. بالتالي لا لزوم لطاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، لأن كل الحوارات طريقها مسدود في المرحلة الراهنة. والفريق الذي يصمت اليوم عن طرح الاستراتيجية الدفاعية، كما كان يفعل سابقاً، ينتظر التغييرات الإقليمية".